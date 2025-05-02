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İstanbul 02 Mayıs Cuma hava durumu raporu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 02 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Bugün İstanbul'da hava durumu bulutlu olacak.

İstanbul 02 Mayıs Cuma hava durumu raporu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

İstanbul'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 8°C arasında değişecek. 3 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli. 4 Mayıs Pazar günü puslu güneşli olacak. Sıcaklık bu günlerde 19°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. 2 Mayıs'ta yağış ihtimali bulunduğu için şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyeler zorlanabilir. Bu nedenle, yağmurluk gibi su geçirmez giysiler daha etkili bir seçenek olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek bir giysi almak vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, İstanbul'daki bu günleri daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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