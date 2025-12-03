İstanbul 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 6.8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 9.4°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 4.4°C civarında olacak. Nem oranı %64 olarak ölçülmekte. Rüzgar hızı 15.8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:12 olarak bekleniyor. Gün batımı ise 17:37 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 4 Aralık Perşembe günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 6.4°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında tahmin ediliyor. 5 Aralık Cuma günü hava benzer şekilde devam edecek. En düşük sıcaklık 9.8°C, en yüksek sıcaklık 14.3°C olarak öngörülüyor. 6 Aralık Cumartesi günü hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 14.1°C olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 13.2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması zorluklar yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalıdır. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek yardımcı olacaktır. Sıcak tutan aksesuarlar dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Nem oranı yüksek olacağı için soğuk hava daha fazla hissedilebilir. Nem geçirmeyen ayakkabılar bu dönemde faydalı olacaktır. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri seçilmelidir. Rüzgar hızı orta seviyede olacak. Açık alanlarda rüzgar etkisi artabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar konfora katkı sağlar. Gün ışığının kısa sürede olması nedeniyle gün batımından önce dışarıdaki aktiviteleri tamamlamak önemlidir. Bu, güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.