İstanbul 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında, gece ise 23°C civarında bekleniyor. Nem oranı gündüz %39, gece %74 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı gündüz 25 km/saat ile 45 km/saat arasında, gece ise 11 km/saat ile 15 km/saat arasında değişecek.

4 Eylül Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. 5 Eylül Cuma günü kısmen güneşli, 6 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli ve 7 Eylül Pazar günü çoğunlukla güneşli hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 28°C ile 31°C arasında, gece ise 21°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüzleri sıcaklık yüksek olacağı için, açık hava etkinliklerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması önlenebilir. Gece saatlerinde sıcaklık daha serin olacağı için hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Dikkatli olunması ve rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilir.