İstanbul 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 3 Kasım 2025'te serin ve zaman zaman rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Boğaz hattında sis görülebilir. Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar yaşanabilir. Rüzgarın hızı 40 km/s'ye ulaşabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Esnek planlar yapmak ve özellikle sabah saatlerinde dikkatli olmak önem taşıyor. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı.

İstanbul'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu serin. Zaman zaman rüzgarlı ve parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Boğaz hattı ve Tekirdağ kıyılarında sis ve pus görülebilir. Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde ise öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan (poyraz) orta kuvvette esecek. Hızı zaman zaman 40 km/s'ye ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli, 5 Kasım Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli hava tahmin ediliyor. 6 Kasım Perşembe günü bulutlu, 7 Kasım Cuma günü de bulutlu hava olması öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 16-20°C, gece ise 14-15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Dikkatli olunması önemlidir. Rüzgar zaman zaman güçlü olabilir. Açık alanlarda dikkatli olmalı ve devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Sağanak yağışlar kısa süreli tahmin ediliyor. Yine de ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Su birikintilerinden uzak durmak gereklidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

