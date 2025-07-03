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İstanbul 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

İstanbul 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %55, rüzgar hızı ise 28 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30°C'ye ulaşacak, hava güneşli olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü de sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Hava açık olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önerilir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları tavsiye edilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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