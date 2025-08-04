İstanbul 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 32°C civarında olacak. Gece sıcaklığı 24°C tahmin ediliyor. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Salı günü sıcaklıklar 32°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 25°C civarında olacak. Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 24°C olarak tahmin ediliyor.

Ağustos ayı boyunca İstanbul'da gündüz sıcaklıkları ortalama 28°C'dir. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı %69 civarındadır. Güneşli gün sayısı 24 gündür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Bu durum, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak saatlerde, kapalı ve serin ortamlarda bulunmak daha sağlıklıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, yukarıda belirtilen önlemleri uygulamak sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.