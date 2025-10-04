HABER

İstanbul 04 Ekim Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

İstanbul'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmurlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu, güneşli bir hava hakim olacak. Örneğin, Ümraniye'de hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. Esenler'de ise az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20-22°C arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16-18°C civarında olacak. Nem oranı %64 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11-24 km/saat arasında esecek.

Hafta sonu boyunca, 5 Ekim Pazar günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-22°C olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15°C civarında kalacak. Nem oranı %63 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızı bu gün de 11-24 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 Ekim Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22°C olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16°C civarına düşecek. Nem oranı %63 ile %74 arasında değişmeye devam edecek. Rüzgar hızı 11-24 km/saat arasında esecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Uygun kıyafetler giymeniz de önemlidir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanız önemlidir.

