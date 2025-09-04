İstanbul 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Nem oranı %44 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar hızı 29 km/s ile 50 km/s arasında olacak. Gün boyunca hava kapalı kalacak. Gece saatlerinde hava açılacak.

5 Eylül Cuma günü hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %55 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 29 km/s ile 37 km/s arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava açık olacak. Gece saatlerinde hava kapalı hale gelecek.

6 Eylül Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. Nem oranı %52 ile %73 arasında değişecek. Rüzgar hızı 25 km/s ile 24 km/s arasında olacak. Gündüz hava parçalı az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde hava açık olacak.

7 Eylül Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. Nem oranı %42 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar hızı 22 km/s ile 26 km/s arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise açık olacak.

Bu dönemde rüzgarın yüksek olacağı göz önüne alındığında, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca, 5 Eylül Cuma günü beklenen hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. 6 ve 7 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri hava daha sakin olacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek akıllıca olacaktır.