İstanbul 04 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Gün ilerledikçe sisin dağılması öngörülüyor. Hava sıcaklığının 15-21°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir.

5 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıkların 14-18°C aralığında seyretmesi bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların 14-16°C arasında olması öngörülüyor. 7 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 13-17°C aralığında olması tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşebileceğini unutmamak önemlidir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine riayet etmek büyük önem taşıyor. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalıdır. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Yeterli uyumak da sağlığımız için gereklidir.