HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 04 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Kasım 2025'te sabah saatlerinde görülecek yoğun sis, görüş mesafesini etkileyebilir. Hava sıcaklığının 15-21°C arasında olması beklenirken, yüksek nem oranı dikkat çekiyor. 5 Kasım'da hafif sağanak yağmurlar görülecek ve sıcaklıklar 14-18°C aralığında kalacak. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması, trafik kurallarına riayet etmesi önem taşıyor. Sağlık için dengeli beslenme ve yeterli uyku gereklidir.

İstanbul 04 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Gün ilerledikçe sisin dağılması öngörülüyor. Hava sıcaklığının 15-21°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir.

5 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıkların 14-18°C aralığında seyretmesi bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların 14-16°C arasında olması öngörülüyor. 7 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 13-17°C aralığında olması tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşebileceğini unutmamak önemlidir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine riayet etmek büyük önem taşıyor. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalıdır. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Yeterli uyumak da sağlığımız için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptıKaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptı
Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbeSinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.