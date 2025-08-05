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İstanbul 05 Ağustos Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak.

İstanbul 05 Ağustos Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 km ile 24 km arasında esecek.

6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 30°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak.

Ağustos ayı boyunca İstanbul'da hava sıcaklıkları 24°C ile 28°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı da düşüktür.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle, deniz kenarında dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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