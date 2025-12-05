HABER

İstanbul 05 Aralık Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da hava durumu 5 Aralık 2025 Cuma günü çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 18°C tahmin edilmesine rağmen, hissedilen sıcaklık 15.6°C olacak. Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar 14°C ile 11.7°C arasında değişecek. Yağışların artabileceği belirtiliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi, araç kullanıcılarının hız limitlerine uyması öneriliyor. Nem oranının yüksek olması evde de dikkat gerektiriyor.

Hazar Gönüllü

İstanbul'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık ise 15.6°C olacak. En düşük sıcaklık 12.4°C civarında bekleniyor. Nem oranı %91 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 8.7 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu 08:15, gün batımı ise 17:36'da gerçekleşecek.

6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 13.8°C arasında değişecek. 7 Aralık 2025 Pazar günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 13.2°C ile 11.7°C arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde yağışlar artabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak akıllıca olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli sürüş yapmak da gereklidir. Evde kalanların nem oranını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ortamın havalandırılmasına özen göstermelidirler. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya çalışmak sağlık açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
