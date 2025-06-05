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İstanbul 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

İstanbul 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Genellikle 19°C ile 25°C arasında değişmektedir.

6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava koşullarının değişmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 17°C civarında seyredecek. 7 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 24°C, gece sıcaklıkları ise 17°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri güneşli ve sıcak hava, akşamları ise serinlik yaşanabilir. Gün boyunca hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, sağlığı korumaya yardımcı olur.

Özellikle 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmek önemlidir. Gerektiğinde esnek olmak, olası olumsuzlukları önleyebilir. Hava koşullarına uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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