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İstanbul 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 28°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %47. Rüzgar hızı ise 18.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 05:39, gün batımı 20:40 olarak hesaplanmıştır.

6 Temmuz Pazar günü hava koşullarının yine açık ve güneşli olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %47, rüzgar hızı 18.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 05:39, gün batımı 20:40 olarak hesaplanmıştır.

7 Temmuz Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 22°C civarında olacak. Nem oranı %47, rüzgar hızı 18.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 05:39, gün batımı 20:40 olarak hesaplanmıştır.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygundur. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önerilir. Gerekirse gölgelik alanlarda vakit geçirmek, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Rüzgar hızının 18.9 km/saat olması, hafif bir esinti sağlayarak hava sıcaklığını tolere edilebilir kılacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında rüzgarın yönüne dikkat etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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