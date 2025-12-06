İstanbul 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık, 19°C'nin yüksek ve 12°C'nin düşük seviyesinde seyredecek. Bu, ılıman bir gün geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak nem oranı %85 civarında olacak. Bu durum, havanın hissiyatını daha nemli hale getirebilir. Rüzgar hızı ise 19.7 km/saat olacak. Bu hafif bir esinti sağlayacak.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 8°C arasında değişecek. Bu durum, yağmura karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Pazartesi günü, 8 Aralık 2025, hava çok bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 11°C ile 6°C arasında seyredecek. Salı günü, 9 Aralık 2025, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 6°C arasında olacak. Çarşamba günü, 10 Aralık 2025, hava çok bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 13°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemli. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilir. Soğuk günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak da önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih ederseniz rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, günlerinizi daha verimli geçirebilir. Bu sayede keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.