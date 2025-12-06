HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Aralık 2025 tarihinde hava kısmen güneşli ve sıcaklık 19°C ile 12°C arasında seyredecek. Nem oranının %85 olması havayı daha nemli hale getirebilir. Şehirde yağmur beklenen 7 Aralık'ta sıcaklık 14°C-8°C arasında değişecek. Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterecek ve esnek planlama yapmanız faydalı olacaktır. Dikkatli giyinmek, rüzgarlı ve yağmurlu günlerde konforunuzu artırabilir.

İstanbul 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık, 19°C'nin yüksek ve 12°C'nin düşük seviyesinde seyredecek. Bu, ılıman bir gün geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak nem oranı %85 civarında olacak. Bu durum, havanın hissiyatını daha nemli hale getirebilir. Rüzgar hızı ise 19.7 km/saat olacak. Bu hafif bir esinti sağlayacak.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 8°C arasında değişecek. Bu durum, yağmura karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Pazartesi günü, 8 Aralık 2025, hava çok bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 11°C ile 6°C arasında seyredecek. Salı günü, 9 Aralık 2025, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 6°C arasında olacak. Çarşamba günü, 10 Aralık 2025, hava çok bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 13°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemli. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilir. Soğuk günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak da önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih ederseniz rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, günlerinizi daha verimli geçirebilir. Bu sayede keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'
Yılbaşında dikkat: "Ölüm oranı çok yüksek"Yılbaşında dikkat: "Ölüm oranı çok yüksek"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.