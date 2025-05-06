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İstanbul 06 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 06 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. İstanbul'da hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

İstanbul 06 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının ise 17°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Şehrin iklimine uygun hava koşullarını yansıtır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli, 8 Mayıs Perşembe günü de kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 9 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli, 10 Mayıs Cumartesi günü ise kısmen güneşli hava durumu öngörülmektedir. Bu dönemde sıcaklıkların gündüzleri 22-26°C, geceleyin ise 13-15°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu hava koşulları, İstanbul'da tipik Mayıs havasını yansıtır. Mayıs ayında şehirde ortalama gündüz sıcaklığı 16.9°C, gece sıcaklığı ise 13.4°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 38 mm olup, nem oranı %73 civarındadır.

Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurarak, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olacağından, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Bu dönemde yağış beklenmediği için, şemsiye veya yağmurluk almanıza gerek olmayacaktır.

İstanbul'da 6 Mayıs 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken, sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalı ve öğle saatlerinde güneşten korunmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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