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İstanbul 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

İstanbul 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %47 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 18.9 km/saat olacak. Gün doğumu saati 05:39, gün batımı saati ise 20:40 olarak bekleniyor.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 32°C civarında olacak. Hava güneşli kalmaya devam edecek. 8 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 32°C seviyelerinde seyredecek. Hava yine güneşli olacak. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 35°C'ye yükselecek. Hava güneşli olacak. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 29°C seviyelerine düşecek. Hava daha serin hale gelecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir fikir olacaktır. Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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