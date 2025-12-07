İstanbul 07 Aralık Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 20 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati 17:36 olarak belirlendi.

8 Aralık 2025 Pazartesi gününde hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Bu günde sıcaklık 10°C civarında seyredecek. 9 Aralık Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 10°C civarında kalacak. 10 Aralık Çarşamba günü ise hava kapalı ve bulutlu durumda olacak. O gün sıcaklıklar 10°C civarında devam edecek.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bu şekilde vücut ısısı korunabilir. Soğuk algınlığı riski azalacaktır. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için önemlidir.