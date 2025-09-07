İstanbul 07 Eylül Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Nem oranı ise gün boyunca %49 ile %71 arasında değişecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri gerekmektedir. Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önemlidir. Güvenli bölgelerde bulunmak da dikkate alınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi olumsuzlukların önlenmesine yardımcı olacaktır.