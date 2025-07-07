İstanbul 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %77 civarında olacak.

Gelecek günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 8 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 26°C civarında olması bekleniyor. 9 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 28°C civarında olması öngörülüyor. Bu süre içinde hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.