İstanbul 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor.

İstanbul 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Rüzgar hızı saatte 15-25 km arasında değişecek. Bu koşullar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmayı gerektiriyor. Dışarıda bulunanların yağmura hazırlıklı olması önem taşıyor. Şemsiye ve uygun kıyafet tavsiye ediliyor.

9 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul'da hafif yağış ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Rüzgar hızı saatte 20-30 km olacak. Bu koşullar, özellikle sabah saatlerinde dikkat gerektiriyor. Sürücüler ve yayalar için kaygan yollar tehlikeli olabilir. Ani sağanak riski için önlem alınmalı.

10 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul'da güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 15-25 km arasında kalacak. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun olabilir.

Ekim ayı boyunca İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağmurlu günlere hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye, su geçirmez kıyafet ve rüzgar önleyici ekipman kullanılması öneriliyor. Sabah ve akşam saatlerinde ani yağış ve rüzgar günlük yaşamı etkileyebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

