İstanbul 08 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Temmuz 2025 Salı günü, hava sıcaklıklarının 22°C ile 33°C arasında değişmesi bekleniyor. Güneşli ve açık hava koşulları hakim olacak. Nem oranı %65. Rüzgar hızı 18.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:41, gün batımı saati ise 20:39 olarak öngörülüyor.

9 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklıklarının 22°C ile 35°C arasında olması bekleniyor. Belirgin güneş ışığı etkili olacak. Nem oranı %52. Rüzgar hızı 17.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:41, gün batımı saati ise 20:39 olarak öngörülüyor.

10 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 21°C ile 28°C arasında olması bekleniyor. Daha serin bir hava hakim olacak. Nem oranı %70. Rüzgar hızı 37.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:42, gün batımı saati ise 20:38 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. UV ışınları, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Mümkünse gölgede kalmak da faydalıdır. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek gerekmektedir. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak önemlidir. Spor yaparken veya dışarıda vakit geçirirken, aşırı sıcak saatlerden kaçınmak önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. 10 Temmuz Perşembe günü rüzgar hızı artacaktır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.