İstanbul 09 Ekim Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklığı 23-25°C, gece sıcaklığı ise 16-18°C aralığında olacak. Avrupa Yakası'nda yerel sağanak geçişleri gözlemlenebilir. Anadolu Yakası'nda bulutlu bir gün geçilecek. Ancak genel olarak yağış beklenmiyor.

Hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak hafta sonuna doğru kuzeyden serin hava dalgası gelecek. Bu nedenle sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Üzerinize hafif bir ceket veya mont almanız faydalı olacaktır. Ayrıca sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşabilir. Böyle durumlarda trafikte dikkatli olmak önemlidir. Görüş mesafesinin azaldığı anlarda hızınızı düşürmelisiniz. Hafta sonu beklenen serin hava nedeniyle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önerilir.

