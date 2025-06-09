İstanbul 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 10 Haziran Salı günü sıcaklık 24°C, 11 Haziran Çarşamba günü 25°C ve 12 Haziran Perşembe günü 26°C olacak.

Hava sıcaklıkları bu dönemde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Sıcak havalarda doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, cilt sağlığını korumak için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Sıcaklıkların artması hava kalitesini etkileyebilir. Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermelidir.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, hem kişisel sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için gereklidir.