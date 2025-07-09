İstanbul 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarına ulaşacak. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığı 37°C'ye kadar çıkarabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat, öğle saatlerinde ise 12 km/saat hızında, güneybatı yönünden esecek. Nem oranı ise gün boyunca %59 ile %33 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıklarının 27°C ile 21°C arasında, 11 Temmuz Cuma günü ise 28°C ile 21°C arasında olması öngörülüyor. Bu durum, hava koşullarının sıcak ve güneşli olacağına işaret ediyor.

Sıcak günlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarı cıkmanız gerekirse, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen göstermelisiniz. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak, daha hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih etmek sindirim sisteminizi rahatlatır. Dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa, güneş koruyucu ürünleri kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmayın.