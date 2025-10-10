HABER

İstanbul 10 Ekim Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 10 Ekim 2025 Cuma günü sonbaharın tadını çıkarma imkanı var. Hava genellikle güneşli, sıcaklık ise 15°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında, rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olarak bekleniyor. Hafta sonu da hava kısmen güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmamalı. Uygun giyim seçimi ile keyifli bir hafta sonu geçirebilirler.

Hazar Gönüllü

İstanbul, 10 Ekim 2025 Cuma günü sonbaharın en güzel yüzlerinden birini sunuyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 13.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11. Gün batımı ise 18:32 olarak bekleniyor.

Cumartesi günü, 11 Ekim 2025, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında değişecek. Pazar günü, 12 Ekim 2025, hava yine kısmen güneşli. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacak. Pazartesi günü, 13 Ekim 2025, hava çok bulutlu. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve keyifli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Hafta sonu açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, güneş ışığından korunmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Hava koşullarına uygun rahat ayakkabılar tercih edin. Yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getirmiş olursunuz.

