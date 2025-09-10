İstanbul 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklık 29°C olacak. Düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %71, rüzgar hızı saatte 23.5 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati ise 19:21'dir.

Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Güneşli bir gün ve 29°C yüksek sıcaklık bekleniyor. Cuma günü hava biraz daha bulutlanacak. Ancak sıcaklıklar 28°C civarında kalacak. Cumartesi günü rüzgarlı hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 28°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunanların şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmaları faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, sıcak havalarda sağlık için önemlidir.

Rüzgarlı günlerde, deniz kenarında veya açık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerekmektedir. Rüzgar deniz dalgalarını artırabilir. Bu durum, denize girenler için tehlike oluşturabilir. Rüzgarlı günlerde denize girmemek veya dikkatli olmak önemlidir.

Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olabilir. Bu durum, terlemenin artmasına yol açabilir. Nemli saatlerde dışarıda bulunanların, nemi emen ve teri dışarı atan kumaşlardan yapılmış kıyafetler giymeleri önerilir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları etkili olacak. Güneşten korunmak, bol su içmek ve uygun kıyafetler giymek, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.