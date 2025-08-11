İstanbul 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 24°C ile 32°C arasında değişecek. Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Salı günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Ancak hava daha parlak güneş ışığıyla aydınlanacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 23°C ile 30°C arasında düşecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklıklar yine 24°C ile 32°C arasında değişecek. Rüzgarlı bir hava söz konusu.

Ağustos ayı boyunca İstanbul'da ortalama sıcaklık 24.6°C civarındadır. Bu dönemde nem oranı genellikle %69 seviyesindedir. Yağmurlu gün sayısı ise 3 civarındadır. Günlük güneşli saat sayısı ortalama 11 saattir.

Hava sıcaklıkları yüksek olacağından, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağından, hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir.