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İstanbul 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak beklenmektedir.

İstanbul 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak beklenmektedir. Öğle saatlerinde rüzgar saatte 25-27 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 12°C civarında seyredecektir. 13 Mayıs Salı günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık gündüz 18°C, gece 10°C olarak öngörülmektedir. 14 Mayıs Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 18°C, gece 10°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek daha iyidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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