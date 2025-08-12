HABER

İstanbul 12 Ağustos Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında, akşam saatlerinde ise 28°C olarak bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km ile 34 km arasında esmesi öngörülüyor.

13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C, 14 Ağustos Perşembe günü 30°C ve 15 Ağustos Cuma günü de 30°C civarında tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önemlidir. Sahilde vakit geçireceklerin deniz ve hava koşullarını önceden kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

