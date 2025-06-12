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İstanbul 12 Haziran Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

İstanbul 12 Haziran Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Cuma günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 28°C ile 19°C arasında değişecek. Cumartesi günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C ile 17°C arasında olacak. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 25°C ile 18°C arasında değişecek.

Haziran ayı İstanbul'da genellikle ılıman ve sıcak geçer. Ortalama gündüz sıcaklığı 21.7°C, gece sıcaklığı ise 18.2°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 35 mm'dir. Nem oranı %70 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli olacak. Ancak Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Sıcak havalarda, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekir. Aşırı sıcaklardan kaçınmalısınız. Sağanak yağışların beklendiği günlerde hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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