İstanbul 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Kısmen güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışların trafik üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Toplu taşıma araçlarını tercih etmek önemlidir. Özel araçla seyahat ederken dikkatli olmanız gerekir.

13 Kasım Perşembe günü İstanbul'da orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 17°C arasında olacak. Bu durumda sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. 14 Kasım Cuma günü de orta şiddetli yağmur devam edecek. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında öngörülüyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol etmek akıllıca olacaktır.

15 Kasım Cumartesi günü daha elverişli hava koşulları bekleniyor. Parçalı az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında olacak. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun olabilir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin hava hakim olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışa karşı hazırlıklı olmalısınız. Trafik durumunu göz önünde bulundurarak seyahat planları yapın. Bu şekilde olumsuz etkileri en aza indirmiş olursunuz.