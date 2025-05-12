İstanbul 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 13°C olacak. Gün boyunca hava az güneşli bir hale geçecek. Sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 10°C ile 18°C arasında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.