HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 12 Mayıs Pazartesi hava durumu belli oldu. İstanbul'da hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 13°C olacak.

İstanbul 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 13°C olacak. Gün boyunca hava az güneşli bir hale geçecek. Sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 10°C ile 18°C arasında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | PKK'dan beklenen açıklama geldi: Terör örgütü kendini feshetti! Silahların bırakıldığı duyurulduSon dakika | PKK'dan beklenen açıklama geldi: Terör örgütü kendini feshetti! Silahların bırakıldığı duyuruldu
Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandıKendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.