İstanbul 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 13 Ekim 2025'te hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah 14°C, gündüz 20°C, akşam 17°C ve gece 15°C sıcaklık öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise sırasıyla 13°C, 19°C, 16°C ve 15°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %83, gündüz %63, akşam %73 ve gece %86 ulaşacak. Rüzgar hızı ise gün içinde 10 km/saat seviyelerinde seyredecek. Hava koşullarına uygun giysilerle dışarı çıkmak önemli olacaktır.

İstanbul'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu şu şekilde olacak. Sabah 14°C, gündüz 20°C, akşam 17°C ve gece 15°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Hiss edilen sıcaklık değerleri ise 13°C, 19°C, 16°C ve 15°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %83, gündüz %63, akşam %73 ve gece %86 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı sabah 6 km/saat, gündüz 10 km/saat, akşam 7 km/saat ve gece 5 km/saat ölçülecek. Basınç değerleri sabah 1013 hPa, gündüz 1011 hPa, akşam 1010 hPa ve gece de 1010 hPa seviyelerinde olacak.

14 Ekim Salı günü sabah hava 19°C, gece ise 14°C olacak. 15 Ekim Çarşamba günü sabah aynı, gece de 14°C tahmin ediliyor. 16 Ekim Perşembe sabah hava yine 19°C, gece 14°C civarında seyredecek. Bu günlerde hava parçalı bulutlu geçecek. Hissedilen sıcaklık ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 20-22 km/saat arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olacağı için tek kat kalın bir kıyafet tercih edilebilir. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 20-22 km/saat arasında olacak. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler kullanmak akıllıca bir tercih olacaktır.

Nem oranın yüksek olması nedeniyle, terleme ve rahatsızlık hissi yaşanabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahat hissetmenize yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun olarak planlarınızı yaparak, olası rahatsızlıklardan kaçınabilirsiniz.

