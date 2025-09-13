İstanbul 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 18 km/saat olacak. Nem oranı %84 civarında bekleniyor.

14 Eylül Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 15 Eylül Pazartesi günü bulutlar artacak. Hava sıcaklığı 26°C’ye düşecek. 16 Eylül Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyalar sabitlenmelidir. Sıcak günlerde sunun ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurmanızda fayda vardır.