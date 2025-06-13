İstanbul 13 Haziran Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. İstanbul'un tipik yaz havasını yansıtmakta.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Cumartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 17°C olacak. 15 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Pazar günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 17°C civarında seyredecek.

Bu dönemde İstanbul'da genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları hakim. Açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir dönemdir. Ancak ani yağışlar da olabileceğinden, yanınıza hafif bir yağmurluk almanız faydalı olabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunacaksanız, güneş kremi kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmeyi ve hafif, rahat kıyafetler giymeyi unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Bu durum, İstanbul'un Haziran ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtmakta. Açık hava etkinlikleri ve geziler için bu dönem uygundur.