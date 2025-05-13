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İstanbul 13 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. İstanbul'da hava durumu açık olacak.

İstanbul 13 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu açık olacak. Güneş ara ara bulutların arasından kendini gösterecek. Sıcaklık, en yüksek 18°C ve en düşük 11°C olacak. Hava koşulları genel olarak sakin ve ılıman geçecek.

14 Mayıs Çarşamba günü, bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönmesi muhtemel. Sıcaklık, en yüksek 19°C ve en düşük 10°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık en yüksek 19°C ve en düşük 15°C olacak. 16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık yine en yüksek 19°C ve en düşük 15°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Özellikle 16 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemli. Hazırlıklı olmak da faydalı.

Günlük hava koşullarına göre giyinmek gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak, sağlığı korur. Ayrıca, hava koşullarına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için dikkatli olmak faydalı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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