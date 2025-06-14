İstanbul 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yağmurlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca aralıklı şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22,4°C, gece sıcaklığı ise 19,7°C olacak. Nem oranı yaklaşık %68 seviyesindedir. Rüzgar hızı 20,5 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

15 Haziran Pazar günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü ise bu yağışların devam etmesi öngörülmektedir. 17 Haziran Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları yaşanacak. 18 Haziran Çarşamba günü ara ara şiddetli yağmurlar söz konusu. 19 Haziran Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar beklenmektedir. 20 Haziran Cuma günü de ara ara şiddetli yağmurların devam etmesi tahmin edilmektedir.

Bu süreçte yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle su baskınları, sel ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olunması önemlidir. Altyapıların güçlendirilmesi ve acil durum planlarının gözden geçirilmesi gerekir. Yoğun yağış dönemlerinde açık hava etkinliklerinin ertelenmesi, kapalı alanlarda yapılması sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yoğun yağışlar bekleniyor. Bu süreçte hem bireylerin hem de kurumların gerekli önlemleri alması önemlidir. Olumsuzlukların etkisini en aza indirmek için dikkatli olmak gerekir.