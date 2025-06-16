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İstanbul 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 16 Haziran Pazartesi hava durumu çoğunlukla güneşli olacak.

İstanbul 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Haziran Salı günü sıcaklık 20°C ile 29°C arasında, 18 Haziran Çarşamba günü ise 20°C ile 30°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Yüksek sıcaklık olan günlerde, yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması gerekmektedir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Evcil hayvanların da aşırı sıcaktan etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Onların da serin ve gölgeli ortamlarda tutulması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Ancak, hava sıcaklıklarının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Etkinliklerin sabah veya akşam serinliğinde yapılması daha sağlıklı olacaktır.

İstanbul'da 16 Haziran'dan itibaren hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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