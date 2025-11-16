İstanbul 16 Kasım Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 10.6°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 16.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %83 seviyesinde. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:54. Gün batımı saati ise 17:45 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. 17 Kasım Pazartesi, hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 11.3°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 16.8°C olarak tahmin ediliyor. 18 Kasım Salı gününde hava yine kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 12.1°C. En yüksek sıcaklık ise 17.6°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 13.5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 18.5°C olarak öngörülüyor. 20 Kasım Perşembe günü hava yine kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 13.4°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 18.3°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Hafif yağmurlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terleme ve rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Rüzgar hızı düşük. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmanız akıllıca olacaktır.