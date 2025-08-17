HABER

İstanbul 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava, bol güneş ışığıyla birlikte sıcak ve nemli olacak.

Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 22°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Ağustos Pazartesi günü 29°C, 19 Ağustos Salı günü 29°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 29°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve artan nem ile bunaltıcı bir hava etkili olacak. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Sıcak ve nemli hava koşulları, bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalp ve solunum rahatsızlıkları olanların, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları da önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Klima ve fan gibi soğutma cihazlarının verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlar. Bu, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilenmesine de katkıda bulunur.

