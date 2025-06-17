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İstanbul 17 Haziran 2025 salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

İstanbul 17 Haziran 2025 salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, sıcaklıkların 19°C ile 30°C arasında olacağı şekilde olacaktır. Bol güneş ışığı ve düşük yağış ihtimali öne çıkmaktadır. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır. Şehri ziyaret edenler ve sakinler için keyifli bir gün sunulmaktadır.

18 Haziran Çarşamba'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar gündüzleri 20°C ile 30°C arasında, geceleri ise 19°C civarında seyredecektir. Bu dönemde bol güneş ışığı ve düşük yağış ihtimali, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır.

19 Haziran Perşembe günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülme olasılığı artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Gerekirse, planlarını esnek tutmaları önerilir.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılması önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek gerekmektedir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. Yağışlı günlerde ise su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava beklenmektedir. 19 Haziran Perşembe günü yağış ihtimali arttığı için, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önerilir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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