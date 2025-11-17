İstanbul 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu serin ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esecek. Yer yer rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor. Sıcaklık 14-15°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Kasım Salı günü sıcaklıklar 15-20°C arasında değişecek. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 13-19°C arasında olacak. Yine kapalı ve bulutlu bir hava hüküm sürecek.

Bu dönemde serin ve yağışlı hava koşulları görülecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca yağmur geçişleri olacağı için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da alabilirsiniz. Rüzgarın kuvvetli olabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler alınmalıdır. Bu şekilde hava koşullarına uygun hazırlık yapabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz.