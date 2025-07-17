İstanbul 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22,7°C ile 33,5°C arasında değişecek. Nem oranı %39, rüzgar hızı ise 23,5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:46, gün batımı saati 20:36 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 22,9°C ile 32,6°C arasında olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 22,6°C ile 32,8°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önem taşır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır.