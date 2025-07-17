HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

İstanbul 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22,7°C ile 33,5°C arasında değişecek. Nem oranı %39, rüzgar hızı ise 23,5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:46, gün batımı saati 20:36 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 22,9°C ile 32,6°C arasında olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 22,6°C ile 32,8°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önem taşır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"
Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendiKabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.