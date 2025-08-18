İstanbul 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 29°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü 30°C, 20 Ağustos Çarşamba günü 30°C ve 21 Ağustos Perşembe günü 31°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmayı kolaylaştırır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği unutulmamalıdır. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların, hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya maske takmaları önerilir.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olur. Sıcak havalarda trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Ayrıca, bu dönemde orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Güneşten korunmak, hava kalitesine dikkat etmek ve aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.