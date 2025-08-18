HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor.

İstanbul 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 29°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü 30°C, 20 Ağustos Çarşamba günü 30°C ve 21 Ağustos Perşembe günü 31°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmayı kolaylaştırır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği unutulmamalıdır. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların, hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya maske takmaları önerilir.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olur. Sıcak havalarda trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Ayrıca, bu dönemde orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Güneşten korunmak, hava kalitesine dikkat etmek ve aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştülerBalkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştüler
Küçük: "İddialar korkunç boyutta"Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.