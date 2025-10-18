İstanbul 18 Ekim Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %82 olacak. Rüzgar hızı saatte 24.5 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 18:20 olarak öngörülüyor.

Pazar günü, 19 Ekim 2025, İstanbul'da hava şartları benzer şekilde devam edecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağışın etkisi görülecek. Gündüz sıcaklık 18°C, gece sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 24.3 km olacak. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 18:19 bekleniyor.

Pazartesi günü, 20 Ekim 2025, İstanbul'da hava daha sakinleşecek. Güneşli bir gün beklentisi mevcut. Gündüz sıcaklık 18°C, gece sıcaklık 12°C civarında öngörülüyor. Nem oranı %60 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 15 km olacak. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:18 olacak.

Salı günü, 21 Ekim 2025, İstanbul'da hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 olacak. Rüzgar hızı saatte 20 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati ise 18:17 olarak bekleniyor.

Bu dönemde İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Kısa süreli sağanak yağışlar sonrasında hava sakinleşecek. Güneşli günler başlayacak. Hafta sonu planları yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önem arz ediyor. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu takip etmek olumsuz koşullardan etkilenmemek için gereklidir.