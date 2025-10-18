HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 18 Ekim Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da hava durumu, 18 Ekim 2025'te hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 15°C olarak bekleniyor. Nem oranı %82, rüzgar hızı 24.5 km/s olacak. 19 Ekim'de sıcaklık 18°C'ye düşecek. 20 Ekim'de hava daha sakinleşecek ve güneşli günler başlayacak. Haftanın devamında ise bulutlu hava etkisini gösterecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmak önemli. İşte detaylar...

İstanbul 18 Ekim Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %82 olacak. Rüzgar hızı saatte 24.5 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 18:20 olarak öngörülüyor.

Pazar günü, 19 Ekim 2025, İstanbul'da hava şartları benzer şekilde devam edecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağışın etkisi görülecek. Gündüz sıcaklık 18°C, gece sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 24.3 km olacak. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 18:19 bekleniyor.

Pazartesi günü, 20 Ekim 2025, İstanbul'da hava daha sakinleşecek. Güneşli bir gün beklentisi mevcut. Gündüz sıcaklık 18°C, gece sıcaklık 12°C civarında öngörülüyor. Nem oranı %60 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 15 km olacak. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:18 olacak.

Salı günü, 21 Ekim 2025, İstanbul'da hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 olacak. Rüzgar hızı saatte 20 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati ise 18:17 olarak bekleniyor.

Bu dönemde İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Kısa süreli sağanak yağışlar sonrasında hava sakinleşecek. Güneşli günler başlayacak. Hafta sonu planları yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önem arz ediyor. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu takip etmek olumsuz koşullardan etkilenmemek için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 tutuklama!'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 tutuklama!
İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştüİstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.