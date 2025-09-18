HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 18 Eylül Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. İşte detaylar...

İstanbul 18 Eylül Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, yazın son günlerinin serinliğini hissettirecek. Hava daha serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklığın 24°C civarında seyretmesi, yazın sıcak günlerinden sonra hoş bir değişiklik sunacak. Bu serin hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. 20 Eylül Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C'ye yükselecek. 21 Eylül Pazar günü ise bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 27°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu dönemde mevsim şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmakta fayda var. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devrede! Cumhurbaşkan Erdoğan'a küstah çıkışın perde arkası... İstanbul'da 'Siloam Yazıtı' hareketliliğiNetanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devrede! Cumhurbaşkan Erdoğan'a küstah çıkışın perde arkası... İstanbul'da 'Siloam Yazıtı' hareketliliği
İngiltere'den ABD'yi kızdıracak hamle: Filistin'i tanıyacak!İngiltere'den ABD'yi kızdıracak hamle: Filistin'i tanıyacak!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.