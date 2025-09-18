İstanbul 18 Eylül Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, yazın son günlerinin serinliğini hissettirecek. Hava daha serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklığın 24°C civarında seyretmesi, yazın sıcak günlerinden sonra hoş bir değişiklik sunacak. Bu serin hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. 20 Eylül Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C'ye yükselecek. 21 Eylül Pazar günü ise bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 27°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu dönemde mevsim şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmakta fayda var. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.