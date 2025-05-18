İstanbul 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 19°C civarında, gece ise 13°C civarında olacak. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

19 Mayıs Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığının 22°C civarında olması tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.

Mayıs ayı boyunca İstanbul'da genellikle 19 güneşli gün, 2 uzun süre yağışlı gün ve 10 yağışsız, bulutlu gün yaşanması bekleniyor. Nem oranı ortalama %60 civarında olacak. Toplam yağış miktarının yıllık ortalamanın %5'i kadar, yani yaklaşık 31 mm olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte ortalama 14 km hızında esmesi bekleniyor. Bu veriler, İstanbul'un Mayıs ayının genellikle ılıman ve değişken hava koşullarına sahip olduğunu gösteriyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır. Planlarınızı bu doğrultuda yaparsanız, olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.