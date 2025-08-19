HABER

İstanbul 19 Ağustos Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarındayken, gece 22°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 23°C olarak tahmin ediliyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların gündüz 32°C, gece ise 23°C'ye yükselebileceği düşünülüyor. 22 Ağustos Cuma günü hava açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 24°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, nefes alabilen giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanılması ve şapka takılması faydalı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

