İstanbul 19 Ekim Pazar hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu yer yer puslu ve sisli olacak. Öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, akşam saatlerinde ise 12-14°C’ye düşeceği öngörülüyor. 20-22 Ekim günleri kısmen güneşli hava ile sıcaklık değişiklikleri gözlenebilir. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

İstanbul'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. İstanbul’da en yüksek sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 12-14°C’ye kadar düşmesi öngörülüyor.

20 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 19°C civarında olması tahmin ediliyor. 21 Ekim Salı günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 22 Ekim Çarşamba günü bulutların arasından ara ara güneşin çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar o gün 19°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde oluşabilecek pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte daha dikkatli olunmalı ve araçların farları açık tutulmalıdır. Trakya bölgesindeki beklenen kısa süreli sağanak yağışlar için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da akıllıca olacaktır.

