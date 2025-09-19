İstanbul 19 Eylül Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olarak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 16°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 8.47 km hızla esecek.

Cumartesi günü hava koşulları daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 24°C arasında seyredecek. Pazar günü hava sıcaklıkları 19°C ile 27°C arasında artacak. Güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Pazartesi günü de açık ve güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 18°C ile 28°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Cuma günü hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli hava koşulları öngörülmektedir. Güneşe karşı koruyucu önlemler almanız önerilir. Özellikle güneş kremi kullanmanız önemli. Ayrıca, uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.